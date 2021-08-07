Юрий Горбунов и беременная Катя Осадчая недавно вернулись из Турции, где отдохнули с сынишкой Иваном. Ведущая не упускала возможности показать парад купальников и призналась, что научилась позировать и выбирать ракурс так, чтобы скрыть растущий животик. Так, пока Катя с сыном продолжают отдыхать в Анталии, Юрий отправился на свадьбу к племяннику в Украине. Ведущая же решила показать в Instagram, как вместе с сыном проводит время в отсутствие мужа. Катя плещется с сынишкой в бассейне. Мальчик щедро обливает маму из ведра водой, а и прикрывается руками. Ведущая надела для водных забав во дворе дома черный слитный купальник с кокетливыми завязками под грудью. "Ожидания vs реальность. А как вы отдыхаете с детьми? В нашей жизни самый порядок наводить садик, ведь там дисциплина, а на отдыхе она где-то девается", — с юмором пожаловалась на поведение Вани теледива.

Катя с сыном пошалили в Турции, пока Юрий полетел в Украине (фото: instagram.com/kosadcha) Под постом оставил свой комментарий Юрий. Он в шутку пожурил Ваня за его поведение с мамой. "Ох распустился несколько дней без папы", — написал шоумен. Поклонники пары сделали комплименты Кати и заверили — им знакома подобная ситуация с детьми на отдыхе. Катя, вы здесь хорошо выглядите на фото, у вас точно будет девочка и будет такой же красивой как и вы О, Екатерина, кажется, в вас живет девочка Это так прекрасно. Реальность вышла даже лучше Катюша, вы прекрасны! Два позитивчика Шикарно выглядите Напомним, что ранее Катя Осадчая похвасталась тем, что, что она успела за лето и рассказала, каково это — жить в ускоренном ритме.