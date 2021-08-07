В августе 2021 нас ждет несколько магнитных бурь. Они не будут слишком интенсивные, но некоторым людям могут доставить дискомфорт в виде головной боли, скачков давления, перепадов настроения. Кому опасные магнитные бури, как уберечь здоровье от их влияния, дать ударов — читайте ниже в нашем материале. Дать магнитных бурь Согласно прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца, ФИАН, к концу месяца состоится две бури — 10 и 24 августа, но они не будут слишком мощными.

Скрин: магнитные бури в августе 2021 (tesis.lebedev) По другим данным, 16-20 августа прогнозируют сильную магнитную бурю, а 29 августа ожидается магнитная буря средней силы. Для кого магнитные бури опасны, и которые могут быть симптомы Больше влияния магнитной бури склонны метеочувствительные люди. Проблемы со здоровьем могут возникать также у пожилых, людей с хроническими болезнями, "сердечников", гипотоников, гипертоников. В периоды геомагнитных колебаний может быть повышена утомляемость, чувство тревоги, апатия, сонливость. У людей с сердечно-сосудистыми проблемами могут быть скачки давления, нарушаться сердечный ритм, возникать другие проблемы. Медики говорят, что во время сильных магнитных бурь голова может разболеться даже у людей, которые считают себя здоровыми. Как помочь себе избежать проблем В опасные дни очень важно соблюдать график сна (7-8 часов), а также не перенапрягаться, как физически, так и эмоционально. Врачи разработали ряд рекомендаций: откажитесь от алкоголя, курения, не переедайте и избегайте жирной, сладкой, острой пищи, фастфуда, пейте меньше кофе и других бодрящий напитков, проветривайте помещение, больше гуляйте, но избегайте прямого солнца, если есть сердечно-сосудистые проблемы, контролируйте давление, сердечный ритм утром примите контрастный душ, а вечером расслабьтесь в теплой ванне, если есть необходимость, проконсультируйтесь с врачом и держите необходимые лекарства всегда под рукою.Для справки: Магнитной (геомагнитной) бурей называют нарушение магнитосферы Земли, которое возникает, когда происходит очень эффективный обмен энергией солнечного ветра с космическим средой, окружающей Землю. Такое явление может длиться от нескольких часов до нескольких суток. Ранее мы писали, что такое метеозависимость, как мы реагируем на погоду, и как это можно вылечить. Также доктор Комаровский предупредил о опасное состояние, которое может возникнуть в жару.