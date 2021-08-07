В Киеве на Контрактовой площади человек возле супермаркета приставал к прохожим и угрожал молодым людям расправой, а потом подошел к подростку и нанес удар ножом. Об этом 7 июня говорится в сообщении "Х_Киив" в Telegram-канале. По словам очевидцев инцидента, неадекватный человек буянил возле магазина "Сильпо". Он распивал спиртные напитки и угрожал людям рядом, что зарежет их. В определенный момент злоумышленник действительно без причины напал на молодого человека, и ударил ножом. Киевляне вызвали "скорую помощь" и полицию. Пострадавшего парня медики смогли откачать, после чего отвезли в больницу. На опубликованном в сети видео видно, что нападающий мужчина лежит на асфальте без сознания — вероятно, его "вырубили" знакомые потерпевшего, чтобы он не поранил других людей. Ролик можно посмотреть по этой ссылке. На месте происшествия работали правоохранители, детали и обстоятельства выясняются. Неадекват был задержан. Как уточняет "Киев Оперативный" на странице в Facebook, нападавшим оказался кто-то Ревякин Дмитрий Алексеевич, 1974 года рождения. А парень, которого он ранил ножом около шести утра, госпитализирован с проникающим ранением живота. Пострадавший 2003 года рождения. Злоумышленника отправили в СИЗО, по факту инцидента было открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 121 УК Украины.

В Киеве неадекватный мужчина ранил ножом молодого парня (фото: facebook.com/KyivOperativ) Напомним, ранее под Киевом врач-потрошитель жестоко расправился с прохожим, и позже полиция выяснила, что такое нападение уже не первый. Также мы писали о том, что недавно в Харькове отпустили неадеквата, который напал на девочку на улице, и стал душить среди бела дня.