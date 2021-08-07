В Украине без пенсии могут остаться около полумиллиона граждан, у которых не будет необходимых 15 лет стажа. Поэтому министерство социальной политики разрабатывает законопроект, который позволит причислить необходимые рабочие года трудоустроенным неофициально. Об этом глава Минсоцполитики Марина Лазебная заявила в эфире канала "Украина 24". Чиновник обратила внимание, что кроме тех, кто работает в "теневом секторе экономики", без пенсии также могут остаться граждане на неполной занятости. Такая ситуация ожидается, если не изменить действующие нормы законодательства Украины. Так, по данным министерства, рискуют из-за нехватки страхового стажа вообще избавиться пенсий в настоящее время около 500 000 граждан., Которые работают без официального оформления. "Мы разработали законопроект, и отправили его на экспертизу в Международную организацию труда, и будем продвигать его дальше. Потому что чем больше людей вовлечено в систему социального страхования, чем больше их работает, тем больше они имеют права на достойную пенсию", — сказала Лазебная . Заметим, перед этим в Минсоцполитики рассказали, что пенсия на уровне прожиточного минимума будет выплачиваться людям, которые проработали 5 лет. Так, министр отмечала, что государство должно гарантировать людям: с полным страховым стажем коэффициент замещения пенсией заработка не ниже 40%, людям со стажем 15 лет — страховую пенсию (возможно с более низким замещением, но по общей формуле), людям со стажем от 5 лет — помощь от государства для обеспечения по крайней мере прожиточного минимума. Напомним, ранее в правительстве рассказали, какая пенсия "светит" Украинской без стажа. Также мы писали о том, что по словам премьер-министра Дениса шныряли, пенсии в Украине можно повысить вдвое.