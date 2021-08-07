Во Львове произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с участием электросамоката. Его водитель попал в больницу в реанимацию. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции. Авария произошла на улице Княгини Ольги во Львове. Как предварительно установили правоохранители, водитель автомобиля BMW Х4, 38-летняя жительница Львова, совершила наезд на 21-летнего водителя электросамоката, также местного жителя. "Пострадавший с тяжелыми травмами госпитализированы, он находится в реанимации", — говорится в сообщении. По факту следователи открыли уголовное производство по ч.1 ст.286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи — до трех лет ограничения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет. Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.

Фото: во Львове сбили водителя электросамоката (facebook.com/MVS.LVIV)