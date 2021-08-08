В Украине в последнее время зафиксирована волна жалоб на сбои в работе банкоматов, когда автомат не выдает наличные, но при этом списываются деньги с карточки, или терминал "съедает" купюры, но на счет средства не поступают. Что делать в подобных ситуациях и куда следует обращаться, рассказали в Фонде гарантирования вкладов физических лиц. Алгоритм действий: инструкция 1. Не паникуйте. Обычно проблемы в работе терминала / банкомата могут возникнуть из-за кратковременный сбой в системе, поэтому рекомендуется просто подождать некоторое время, чтобы внесенные деньги поступили на счет. Так, банкомат может выдать остаток после определенной паузы. Важно понимать, что если вы в тот момент уже пойдете и деньги присвоит кто-то другой, вернуть наличные будет гораздо сложнее. 2. Зафиксируйте все детали, чтобы в дальнейшем доказать факт недополучения наличных через терминал / банкомат, а именно: точное время выполнения банковской операции (дату, часы и минуты) адрес расположения терминала / банкомата, его номер (должен быть указан на лицевой стороне) запишите сумму внесенных и принятых терминалом / банкоматом денег; обратите внимание, есть или нет у терминала / банкомата камер видеонаблюдения (записи могут подтвердить все ваши действия). 3. Обратитесь в банк. Если вы пользовались карточкой одного банка в банкомате другого, следует связываться именно с банком-владельцем банкомата. Тут же, не отходя от аппарата, позвоните на горячую линию банка (телефон может быть указан на банкомате или на вашей карте). Сотрудники финучреждения имеют рассказать вам о порядке действий в подобной ситуации. Что делать, если телефон заявление в банке не зарегистрировали В таких случаях следует оставить письменную претензию в банк, в котором указать: Ф.И.О. и паспортные данные, информация о карте, терминал / банкомат и сам инцидент. Также укажите требование о возврате ваших средств и / или изготовления новой карты. Такое заявление надо подавать не позднее следующего дня с момента происшествия. В отделении банка ваше заявление должны обязательно зарегистрировать и присвоить ей соответствующий номер. По таким номером заявления можно в дальнейшем контролировать решение вашей проблемы. Банк проводит расследование по факту, описанным в заявлении-претензии. При инкассации должны проверить, есть ли в терминале / банкомате лишние деньги, потом могут просмотреть записи с камер наблюдения и отследить денежные переводы по счету. Формальный срок расследования подобных ситуаций составляет до 45 дней. Напомним, недавно в ПриватБанке сделали заявление о работе банкоматов и рассказали интересные факты о работе аппаратов.