В воскресенье, 8 августа, вооруженные формирования Российской Федерации дважды нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате вражеских обстрелов ни один украинский военный не пострадал. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Операции Объединенных сил в Facebook. Так, один из вражеских обстрелов был зафиксирован вблизи Светлодарска. Оккупанты обстреляли позиции украинских защитников со станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Кроме того, у Золотого-4 российские наемники вели огонь из крупнокалиберных пулеметов. "О всех фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск украинская сторона СЦКК сообщила представителям миссии ОБСЕ", — говорится в сообщении. Напомним, за прошедшие сутки, 7 августа, боевики шесть раз обстреляли украинские позиции на Донбассе. В результате вражеских обстрелов один военный погиб, еще двое получили ранения.