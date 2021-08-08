Сейчас время распродаж и многие находятся в поиске базовых вещей, которые можно носить несколько сезонов. Универсальные вещи вне времени года. Одна из таких вещей в гардеробе — джинсы. Стилист Анна Мишаевна на своей странице в Instagram поделилась советами, как выбрать свои идеальные джинсы. Как выбрать джинсы: Выбирайте, ориентируясь на посадку, крой, модель, материал, ну и учитывайте особенности своей фигуры. Джинсы mom подходят практически всем, главное найти свою посадку. Не должны быть в облипку и со складками в зоне паха, длина по щиколотку, с высокой или средней посадкой. Еще одна универсальная модель — прямая, тоже подходит всем, но тоже надо найти свою. Отлично подходит для коррекции проблемных бедер, ног, живота. Клеш от колена, если носить с каблуком, то ноги будут от ушей, но можно и плоский ход, хорошо подходят прямым фигурам и песочными часами. Корректируют икры. Широкие от бедра. Корректируют, стрункишають и удлиняют ноги, можно носить как с каблуком, так и без. Держите баланс пропорций, если низ широкий, то верх менее объемный. Слоучы все еще носим, с каблуком и без. Заниженная талия, но если честно не всем идет, и не всем подходит. Здесь должен быть идеальный живот. Модели выбирайте широкие как в джинсах, так и в брюках, если вам нравится эта посадка. Скинни носим, если у вас стройные ножки и вы можете себе позволить. Но держим баланс пропорций, если узкий низ, то широкий верх. Длина до щиколотки. Цветные и белые джинсы подбираем по тому же принципу. Цвет на любителя, так что смотрите, чтобы подходило под ваш гардероб.

Иллюстративное фото (instagram.com/anna_mishaevna) Тканинц джинс выбирайте плотную и однотонную. Без потертостей и дыр, хорошего качества, правильного цвета, без декора. Напомним, ранее стилист рассказала, что будет в тренде осенью 2021 и дала советы, какие вещи добавить в свой гардероб.