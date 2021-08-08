Дожди с грозами после ночной непогоды сегодня уйдут с территории страны. В то же время, в большинстве регионов будет подниматься жара. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр. Погода в Украине По всей стране сегодня сегодня будет жарко. Никаких осадков синоптики не прогнозируют. В южных областях сегодня днем ожидается + 29-31 градусов. Ночью 15-17. В центральных областях днем 27-29, ночью 13-15 градусов. На севере страны + 26-28 днем и + 12-14 ночью. В западных областях + 28-30 днем и + 12-14 ночью. На востоке ожидается + 31-33 градуса днем и + 18-20 градусов ночью. Погода в Киеве В столице сегодня будет облачно с прояснениями, однако дождя не прогнозируют. Днем температура воздуха прогреется до + 27-29 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до + 13-15 градусов.