Известный хореограф и судья "Танцев со звездами" Влад Яма очаровал сеть новым снимком со своим 5-летним сыном Леоном. Поклонники отметили, что мальчик очень похож на своего дедушки — отца Влада. Эффектным фото артист поделился на своей странице в Instagram. Папа и сын позировали в карпатском лесу. При этом Яма-старший был в классическом черном костюме с белой рубашкой и галстуком, а младший — в блестящей темно-синий ветровке. Хореограф прислонился к деревянной ограды и обнял сына, лучезарно улыбаясь на камеру. "Больше жизни люблю …» — трогательно подписал кадр звездный отец.

Влад Яма показал подросшего сына-красавца (фото: instagram.com/vladyama_official) Фолловеры засыпали Власти растроганными комментариями, при этом многие заметили, что Леон очень похож на дедушку и растет настоящим красавцем. Сын очень похож на вашего отца Шикарный Красавчики Аплодисменты Вам !!! Пример отцовства Прекрасные ребята! Супер! Хороший сынок, похожий на папу Ваш сын маленькая копия дедушки Ваш сын очень похож с вашим папой! Удачи! Красавцы ребята! Какие красивые мужчины А мне он очень похож на Вас суперский. Как Сын похож на вашего отца Весь в отца — красивый! К слову, снимок был сделан в рамках магической фотосессии в лесах Карпат, в которой также снялась жена Ямы Лилиана. Девушка предстала в роскошном шелковом розовом платье со шлейфом и объемными рукавами. "Карпатские происшествия", — написал под кадрами Влад.

Влад Яма покорил волшебной фоотосесиею с женой в лесах Карпат (фото: instagram.com/vladyama_official) Напомним, ранее Влад Яма признался, на какой диете набрал 8 кг.