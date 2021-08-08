Медовый Спас, или Маковей, украинцы будут отмечать уже 14 августа. В церковном православном календаре в этот день празднуется Происхождение честных древ Животворящего Креста Господня, а также памяти братьев Маккавеев, принявших мученическую смерть за веру — отсюда и пошло второе название праздника. Традиции и приметы на Маковея, что можно и нельзя делать в этот день, а нужно успеть сделать к празднику — читайте ниже в нашем материале. Что нужно обязательно успеть сделать до Маковея С 14 августа начинается Успенский пост (он длится до 28-го числа), который по важности приравнивается к большому. Поэтому важно подготовиться к строгих ограничений, не переедать, чтобы не было проблем со здоровьем. Накануне праздника пчеловоды собирают мед, соты и 14-го числа несут их в церковь для освящения. На Медовый Спас принято печь медовые пряники, лепешки. В них можно добавлять мак, который как раз созревает к этому времени. Накануне нужно обязательно убрать в доме, постирать, так как 14 августа работать нельзя. Что принято святить на Маковея В этот день святят воду, мед и мак нового урожая, овощи и фрукты нового урожая. Считается, что мед в этот день становится целебным. Также святят специальные букеты, в которые вплетают созревшие коробочки мака, цветы, мяту, другие растения. После чего такие букеты становятся оберегами в доме на целый год. Прошлогодний букет нельзя выбрасывать, его сжигают. Приметы на Медовый Спас С первой ложкой освященного меда нужно загадывать желание. Перелетные птицы покидают свои гнезда и улетают на юг — ночи будут становиться холоднее. Медовый Спас непредсказуем — погода может быть абсолютно любой. По этому поводу говорят "У первого Спаса всего в запасе". Что запрещено делать на Маковея Работать, заниматься домашними делами (шить, убирать, стирать). Ссориться и желать другим зла. Устраивать шумные застолья, громко говорить, ругаться. Употреблять запрещенную в Успенский пост пищу. Ранее мы писали, когда украинцы будут праздновать Медовый, Яблочный и Хлебный Спас, и нужно обязательно сделать.