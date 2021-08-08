В воскресенье, 8 августа, на юго-западе Турции произошло еще одно лесной пожар. Возгорание произошло в районе Кафер, недалеко от аэропорта Даламан. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Daily Sabah. В район были направлены пожарные подразделения. Гражданские лица также оказывают помощь в тушении пожара. По данным издания, пожар не представляет опасности для аэропорта. Согласно официальным отчетам, с 28 июля было зарегистрировано 208 пожаров в 44 провинциях. 196 из них удалось взять под контроль, но 12 пожаров в пяти провинциях все еще продолжают гореть. Пожарные, которым помогают самолеты-бомбардировщики, вертолеты и беспилотники продолжают бороться с пламенем, охватившим Анталию, Измир, Адану, Айдын, Испарта и Денизли. Сильные ветры и жгучая жара привели к затяжным пожаров, бушующих в основном в популярных местах отдыха, включая Мармарис в Стамбул и Манавгат в Анталии. В течение нескольких дней пламя продвигалось к жилым районам, что привело к эвакуации сотен людей. В сельских районах Анталии пожары уничтожили десятки домов, оставив большое количество людей без крыши над головой. В результате пожаров в Анталии и Мугла погибли по меньшей мере восемь человек. Ранее сообщалось, что тушить масштабные лесные пожары в Турции помогают два пожарных самолета ДСНС Украины.