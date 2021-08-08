В Германии федеративные земли вернут правительства меньшей мере 2300000 доз вакцин от коронавируса. Поскольку у жителей Германии желание вакцинироваться в последнее время значительно упало, в частности снизился спрос на вакцину AstraZeneca. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Spiegel. Федеральная земля Северный Рейн-Вестфалия не видит необходимости в 1050000 доз вакцины, из которых около 922,4 тысячи доз от производителя AstraZeneca и 125,2 тысячи от Johnson & Johnson. Баден-Вюртемберг хочет вернуть 450 000 доз вакцин, Гессен — 185,2 тысячи и Саксония-150000. Вакцины от коронавируса планируют передать другим странам. К концу года по меньшей мере 30 млн доз вакцин от AstraZeneca и Johnson & Johnson будут отправлены за границу. Напомнив, Германия передаст Украине 1500000 доз вакцины от коронавируса производства AstraZeneca. Переговоры находятся на финальной стадии.