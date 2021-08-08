"Доктор, я перепробовала все, но так и не похудела!» — узнали себя? Почему же так происходит? Ведь вроде мы все знаем: меньше есть, больше двигаться. Но все равно ничего не получается. Врач-диетолог Альбина Комиссарова перечислила в Instagram распространенные причины, почему вы не можете похудеть. Итак, вы не худеете, потому что: Есть физиологические причины, которые этому мешают: наличие определенных заболеваний или состояний. Начну с банального: самостоятельное похудения это такое же самолечение, и если у вас с первого раза не получилось, лучше обратиться к врачу-диетологу или эндокринологу. НЕ нутрициолог с 3-месячными курсами или альтернативный врач, пожалуйста. Не теряйте время и силы. ⠀ Избыток калорий в рационе. Если вы считаете калории, то, возможно, делаете это неверно. Лишние 300 неучтенных калорий уже сказываются на процессе снижения веса. ⠀ Вы делите продукты на "хорошие" и "плохие" и едите только "хорошие". Парадокс, но так работает наша психика: конфет без сахара можно съесть 3 штуки на 300 калорий, а конфету с сахаром на 70 калорий — вы что, там же сахар. Ешьте, что любите! Но умеренно.

⠀ Иллюстративное фото (pexels.com) Вы пытаетесь похудеть, соблюдая правила с недоказанной эффективностью. Заменив из обычной муки на макароны с полбяного, обычное молоко на кокосовое и употребляя фрукты только до 12, вы не похудеете, если больше ничего не изменится.

Иллюстративное фото (instagram.com/doctor_komissarova) Ранее нутрициолог дала список продуктов для хорошей работы желчного пузыря.