Сегодня в японском Токио завершились Олимпийские игры 2020, которые продолжались на спортивных аренах с 23 июля по 8 августа. Украина завоевала место в ТОП-20 среди 206 стран-участниц по общему количеству завоеванных наград. Об этом сообщает Национальный олимпийский комитет Украины. Наши 153 спортсмены смогли завоевать 19 олимпийских медалей, среди которых 1 золотая, 6 серебряных и 12 бронзовых. Сколько денег спортсмены получат за медали За золотую медаль на Олимпийских играх 2020 возлагается 125000 долларов, что составляет 3,3 миллиона гривен по курсу НБУ. За "серебро" Украинские спортсмены получат 80 000 долларов (2,2 миллиона гривен). За "бронзу" дадут 55 000 долларов (1,5 миллиона гривен). Кто получил медали "Золото" Единственную золотую медаль на этих Олимпийских играх среди украинском смог получить Жан Беленюк (греко-римская борьба, 87 кг). При этом он стал первым в истории Украины народным депутатом, получил медаль на Олимпиаде. "Серебро" Михаил Романчук (плавание, 1500 м вольным стилем) Парвиз Насибов (греко-римская борьба, 67 кг) Анжелика Терлюга (каратэ, до 55 кг) Людмила Лузан и Анастасия Четверикова (гребля на байдарках и каноэ, каноэ-двойка, 500 м) Александр Хижняк (бокс, до 75 кг) Елена Старикова (велоспорт-трек, спринт) "Бронза" Дарья Билодид (дзюдо, 48 кг) Игорь Рейзлин (фехтование, шпага) Елена Костевич и Олег Омельчук (пулевая стрельба, микст) Михаил Романчук (плавание, 800 метров вольным стилем) Элина Свитолина (теннис) Алла Черкасова (женская борьба, 68 кг) Ирина Коляденко (женская борьба, 62 кг) Марта Федина и Анастасия Савчук (артистическое плавание, дуэт) Людмила Лузан (гребля на байдарках и каноэ, каноэ-одиночка, 200 м) Станислав Горуна (каратэ, до 75 кг) Владислава Алексиива, Марина Алексиива, Екатерина Резник, Анастасия Савчук, Ксения Сидоренко, Марта Федина, Алина Шинкаренко, Елизавета Яхно (артистическое плавание, группа) Ярослава сваи магучие (легкая атлетика, прыжки в высоту) Напомним, после победы на Олимпиаде 2020 Жан Беленюк станцевал гопак. Мы также писали о том, что гимнаст из Днепра взял "золото" Олимпиады 2020 для Израиля.