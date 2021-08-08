Министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт сообщил, что сборная Украины попала в топ-20 по общему количеству медалей на Олимпиаде в Токио. Украинские спортсмены завоевали 19 медалей. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Facebook-страницу министра. Он сообщил, что каждый восьмой спортсмен сборной Украины получил медаль, это значительно лучше результатов предыдущей Олимпиады — тогда 206 атлетов привезли 11 медалей. В итоге Украина в Токио имеет 19 медалей: двенадцать "бронзовых", шесть "серебряных" и одну "золотую". "Среди 206 стран-участниц Украинская Олимпийская сборная в топ-20 по общему количеству медалей", — сообщил он. Напомним, стало известно, какая страна возглавила медальный зачет Олимпиады-2020. Ранее сообщалось, сколько завоевали медалей Украинские спортсмены на Олимпиаде.