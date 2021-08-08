Спасатели объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности в Украине. Стало известно, какие области под угрозой. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ДСНС. 8-9 августа в восточных, Сумской, Черновицкой области и в Крыму, 9 августа и в Тернопольской и Киевской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности. Отметим, сегодня погода улучшится, будет теплая комфортная температура, а осадки в виде дождей с грозами почти не ожидается, разве что в некоторых восточных областях, хотя в ночное время в этих регионах вероятные непростые синоптические условия — ливни и шквалы с градом. Напомним, синоптик Укргидрометцентра дали прогноз погоды на сегодня. Отметим, Каменец-Подольский накрыл мощный ураган.