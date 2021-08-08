Граупель — так синоптики назвали явление, которое изрядно напугало водителей на трассе Одесса-Николаев 7 августа. Фото и видео с летним снегом моментально облетели соцсети, но эксперты успокоили украинский, объяснив, что же это было. Об этом рассказали в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Почему это не снег? По словам синоптиков, основным отличием между замороженными осадками является то, как образуются различные их виды в самой облаке. Так, снег образуется в результате преобразования водяного пара в лед, при этом процесс проходит жидкую стадию. Такой процесс называется осаждением. Летом он возможен только на самых верхушках облаков. Что такое граупель? То, что посыпались на головы украинском называется граупель — ледяная крупа в виде мягких мелких гранул, образуются, когда капли переохлажденной воды (при температуре ниже -40 градусов) замерзают на снежном кристалле. Этот процесс этот называется намерзанием. Граупель синоптики называют мягким градом. Ведь частицы мелкие, непрозрачные и слипаются, если их сжать в руке. С градом такое не сделать. Град — это быстро замороженные осадки за низкой температуры. Они могут вырастать до очень больших размеров за счет накопления на поверхности маленькой градинки воды. Собственно, град, словно эмбрион появляется из граупеля, увеличиваясь в размерах, пока его крутит внутри грозового облака.

Фото слева направо: град, граупель, ледяная корка, снег (facebook.com/UkrHMC) А вот на видео ниже происходящее в Южном 7 августа

Видео: мелкий град на трассе Одесса-Николаев Напомним, что 7 августа трассу Одесса-Николаев засыпало мелким белым градом, который успели окрестить летним снегом.