София Ротару выступать 24 августа на большом концерте в НСК "Олимпийский" в честь 30-летия Дня Независимости Украины. При этом стало известно, что перед этим она выйдет на сцену на конкурсе в России "Новая волна 2021" Ее участие заявлено на официальной странице конкурса в Instagram.

Скриншот с Instagram "Я назову планету именем твоим!" От радости приближения "Новой волны 2021" и от того, что София Ротару выступит на нашей сцене на концерте в честь открытия конкурса — 19 августа ", — говорится в сообщении. Стоит отметить, что это не единственная украинская артистка, которая выступит на этом конкурсе. На сцену также выйдет Светлана Лобода. Певица давно уже переехала в Россию и выступает там.

Скриншот с Instagram Напомним, украинская группа "Грин Грей", который был на пике популярности в девяностых, возмутился тем, что их концерт на праздновании 30-летия Дня Независимости Украины отменили. Музыкантам сообщили, что на концерте будут звучать только украиноязычные песни, поэтому группа со своими хитами не вписывается в эту концепцию. Гитарист "Грин Грей" заявил, что их пытаются стереть из истории Украины. Позже выступление артистов отменили и на крыше ЦУМа в Киеве. Организаторы концерта приняли такое решение из-за позиции группы по языковому закону.