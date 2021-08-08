Сборная США сегодня завоевала еще две золотые медали на летних Олимпийских играх в Токио. Таким образом, сборная США догнала Китай по количеству золотых медалей на Олимпиаде-2020. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN. В частности, сегодня победу в олимпийском турнире одержала женская сборная США по баскетболу. Американская велогонщица Дженнифер Валенте стала победительницей соревнований в омниуме. США вышли на первое место в медальном зачете. В активе США 39 золотых, 41 серебряных и 33 бронзовые награды. Китай идет вторым (38-32-18). На третьем месте-Япония (27-14-17). Напомним, Старикова принесла Украине "серебро" в последний день Олимпиады в Токио. Отметим, Украина взяла "бронзу" Олимпийских игр в командном артистическом плавании.