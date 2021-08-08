За минувшие сутки на Донбассе боевики шесть раз нарушили режим "тишины". Один военный погиб, еще двое получили ранения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на штаб ООС. В направлении поселка Пески боевики обстреливали позиции украинских защитников из противотанковых ракетных комплексов. Вблизи населенного пункта Шумы враг вел огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. Неподалеку Невельского противник открывал огонь из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В направлении Крымского боевики обстреливали позиции ООС со станковых противотанковых, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. У Золотого-4 оккупанты вели огонь из минометов 120-го калибра, ручных противотанковых и подствольных гранатометов, а также стрелкового оружия. Вследствие вражеского огня один военнослужащий из состава Объединенных сил погиб. Еще двое военных получили ранения. Состояние здоровья одного воина — тяжелое. Другой — удовлетворительное.