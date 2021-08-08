На Олимпийских играх в Токио Украинские олимпийцы выиграли 19 наград. В частности, одну "золотую" медаль. Сколько Украина завоевала медалей, в материале РБК-Украина. Украинские олимпийцы сумели выиграть 19 медалей — одну золотую, шесть серебряных и 12 бронзовых. "Золото" Жан Беленюк (греко-римская борьба). "Серебро" Александр Хижняк (бокс) Людмила Лузан / Анастасия Четверикова (каноэ) Елена Старикова (велотрек) Анжелика Терлюга (каратэ) Михаил Романчук (плавание) Парвиз Насибов (греко-римская борьба). "Бронза" Марта Федина / Анастасия Савчук (Синхронное плавание, дуэт) Марта Федина, Анастасия Савчук, Елизавета Яхно, Владислава Алексеева, Марина Алексеева, Алина Шинкаренко, Ксения Сидоренко, Екатерина Резник (Синхронное плавание, команда) Ярослава сваи магучие (Прыжки в высоту) Людмила Лузан (каноэ) Игорь Рейзлин (фехтование, шпага) Дарья Билодид (дзюдо) Станислав Горуна (каратэ) Елена Костевич / Олег Омельчук (пулевая стрельба) Михаил Романчук (плавание) Элина Свитолина (теннис); Ирина Коляденко (вольная борьба); Алла Черкасова (вольная борьба). По количеству медалей Украина показала предпоследний результат в своей истории. Меньше наград было добыто лишь на предыдущих Играх в Рио-де-Жанейро (11 медалей).