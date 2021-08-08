В Мегафото 8 августа в возрасте 59 лет скончался знаменитый украинский художник, директор Одесского художественного музея Александр Ройтбурд. Его имя связано с рядом скандалов, в том числе и политических. А войну Ройтбурда за пост главы музея сравнивали с баталиями на мэрских выборах. Чем всем нам запомнился украинский постмодернист — читайте ниже в нашем материале. О смерти худодника сообщил в Facebook Олег Сенцов. "Александр Ройтбурд. RIP", — лаконично написал режиссер. Причины смерти пока не сообщаются. Но известно, что Ройтбурд в течение длительного времени болел. В последнем своем интервью изданию Бабель (вышло 6 августа 2021-го) деятель культуры рассказывал, что он плохо спит и ходит. На фото было заметно, что он заметно "сдал" и сильно похудел. Александр Анатольевич Ройтбурд родился в Одессе 14 октября 1961 Он был ярким представителем Южно художественной школы, а также постмодернизма. музейные войны В конце 2017 Александр Ройтбурд выиграл конкурс на должность директора Одесского художественного музея. Хотя ряд депутатов облсовета были категорически против, тогдашний председатель Одесской областной госадминистрации Максим Степанов 19 марта 2018-го подписал с художником контракт на пять лет. Тогда в СМИ сравнивали баталии вокруг победы Ройтбурда на конкурсе за пост директора ОХМ с битвой за кресло одесского мэра. Освобождение и протесты 4 сентября 2019 Одесский областной совет уволил Александра Ройтбурда с должности директора музея, несмотря на все достижения музея при новом руководителе. Отставку назвали политической и вызвала возмущение у одесситов. Более тысячи человек вышли на митинг, чтобы отстоять Александра Ройтбурда на позиции директора музея. В конце концов это набрало таких масштабов, что сам художник назвал эти события "культурным Майданом современной Украины". Тогдашний руководитель облгосадминистрации Светлана Шаталова распоряжение об отставке подписывать отказалась. А в Министерстве культуры заявили, что для освобождения Ройтбурда нет оснований. Затем следовали судебные разбирательства — художника то увольняли, то восстанавливали в должности. Точку поставил Верховный суд — он признал Ройтбурда законным директором, это решение уже нельзя было обжаловать. А еще сам художник стал депутатом областного совета. И все деньги, принадлежащие ему по закону на депутатские нужды — а это почти четыре миллиона гривен в год, он передавал музея. Превратил Одесский художественный музей в центр современного искусства Четыре года назад, когда художника Александра Ройтбурда назначили директором Одесского художественного музея, с потолка в залах текла вода, а на полу стояли ведра. Сейчас в здании свежий ремонт, новая крыша и освещение. А еще впервые с 1987 года здесь сменили экспозицию. Теперь на третьем этаже ОХМ сразу семь залов с картинами от 1920-х до 2020-го. Команда музея регулярно обновляет фонд, покупая картины современных художников. Сейчас музей готовится стать национальным и переехать в новое здание.

Фото: Александр Ройтбурд (wikipedia.org) Взгляды и гражданская позиция Художника называли "порнографом, который рисует картины дерьмом" и обвиняли в ненависти к Одессы. Александр Ройтбурд был участником евромайдан. Но при этом выступал против политики украинских властей направленной на поддержку украинского языка "Сегодня власть думает, что через языковую украинизацию, усиления праворадикальной идеологии, через культ Бандеры она консолидирует нацию. Я считаю, это одна из самых ее ошибок, это, наоборот, расколет нацию", — заявлял художник. Ранее мы писали о смерти гениального украинского писателя Михаила Слабошпицкого.