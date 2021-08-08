Главная героиня 2-го сезона шоу "Холостячка", певица Злата Огневич часто делится с поклонниками полезными советами и своими инсайтами в различных сферах жизни. Так, артистка зарядила вдохновением и рассказала, как понять, что вы двигаетесь в нужном направлении по жизни. Эффектным фото и своими советами звезда поделилась в Instagram. На снимке Злата изображена, когда сидит на стуле и загадочно улыбается на камеру. На певице — джинсы и белая рубашка, волосы распущены, а на лице нежный нюдовий макияж.

Злата Огневич зарядила вдохновением и показала стильный лук (фото: instagram.com/zlata.ognevich) Огневич поделилась житейской мудростью и назвала 8 признаков того, что вы идете в нужном направлении. Вам абсолютно безразлично мнение окружающих. Основной ориентир — внутренние ощущения — как степень высочайшей свободы. Ну, и то, что вы не подвергаетесь мнению со стороны, значит — вы не отдаете под чужой контроль личное життя.Мий любимый пункт: никаких компромиссов со своей совестью. Уже перед собой, пожалуйста, будьте честными, щирими.Складнощи — новые возможности! Так, хаос очень даже может посещать нашу жизнь, но этот хаос убирает все наносное, слабое. А сила — остается! Меняется окружение. Из некогда токсического оно превращается в удивительных, интересных людей! Да! Именно классные люди начинают привлекаться в твое новое, легкую жизнь. Ведь, по сути, все наши отношения подобные зеркалу. Стань счастливым, наполненным и увидишь таких же людей рядом! События начинают легко приходить в нашу жизнь, появляется много энергии и ощущение полета. Высший уровень — состояние легкой эйфории: "ВАУ. У меня все получается! Фантастика !!!" Все в вас настолько находится в состоянии баланса, что очень сложно нарушить равновесие и выйти из себя. Приходит внутренняя зрелость, которая нам помогает быть стрессоустойчивыми. Ну ведь чистая правда! К чему все эти волнения, когда настоящая ценность именно в ривновази.Щедристь. Духовная и материальная. Состояние, когда хочется отдавать и радовать других! К вам приходит здоровья. Все знают, что любая болезнь связана с ментальным состоянием, и его улучшение напрямую влияет на физическое состояние. "И главное. Путь — это процесс, а не конечный результат. Потому что в процессе всегда появляется новый путь", — подытожила певица. Напомним, ранее Злата Огневич примерила яркие образы и разговорилась об участии в "Холостячци".