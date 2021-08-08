Украинский атлетка Ярослава сваи магучие, которая взяла "бронзу" в прыжках в высоту на Олимпиаде 2020, попала в скандал из-за совместные фото с российской спортсменкой. Теперь 19-летнюю Ярославу вызывают "на ковер" в Минобороны. Дело в том, что сваи магучие — является младшим лейтенантом ВСУ. Ситуацию прокомментировала заместитель Министра обороны Украины Анна Маляр на своей странице в Facebook. С чего начался скандал Фотографии Ярославы рядом со спортсменкой Марией Ласицкене, которая выступала от команды Олимпийского комитета России (сборная РФ не участвовала в Олимпиаде во исполнение решения спортивного арбитражного суда (CAS)), вызвали возмутительную реакцию в обществе. А вот российские СМИ этими фотографиями иллюстрируют «спорт вне политики", что играет на руку пропагандистам.

Ярослава сваи магучие на фото с россиянкой Марией Ласицкене (instagram.com/vpshmagazine) Что теперь будет с Ярославой Спортсмены, представляющие Украину на международных соревнованиях, должны понимать, что в Украине продолжается российско-украинская война и это накладывает определенные ограничения и ответственность. "Верное следования спортивным традициям, к примеру — фото объятий со спортсменами-гражданами РФ, когда они становятся призерами, сразу использует враг информационно-психологическую пушку, которая демонстрирует миру, что" их здесь нет ". То есть, неосторожное поведение наших спортсменов, которых мы любим и при каких искренне болеем, может становиться об "объектом информационных спецопераций врага", — говорит Маляр. Вместе с тем, чиновница Минобороны просит прекратить травлю Ярославы, пока мы все не услышим ее собственное объяснение сложившейся ситуации. "Ярослава сваи магучие в настоящее время находится в Токио. Сразу после ее возвращения у меня запланирована с ней встречу. О результатах разговора сообщу", — добавила она.

Ярослава сваи магучие (instagram.com/vpshmagazine) Добавим, что в состав украинской сборной на Олимпийских игр 2020 вошли 60 армейских спортсменов. Читайте также о том, сколько медалей завоевали украинские спортсмены на Олимпийских играх 2020.