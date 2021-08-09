Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что готов начать поставки продукции в Крым, а также посетить оккупированный полуостров с территории России.

В ходе пресс-конференции 9 августа он сделал следующее заявление:

«Я отвечаю публично: когда последний олигарх в России признает Крым и начнет поставлять туда продукцию, за мной дело не заржавеет. Хотя меня связывает «Будапештская декларация». Но я и через это переступлю. У меня руки развязаны. И Крым, и все остальное!».

Он также дал понять, что готов лететь в Крым через Россию: «А что вы хотите? Если я не могу полететь через Украину?».

2 августа суд Ивановского района в Брестской области назначил наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев корреспонденту издания «Первый регион» Сергею Гордиевича. Его осудили за «оскорбление Лукашенко».

Президент Беларуси Александр Лукашенко отказался от части президентских полномочий. Так, часть из них перейдет к правительству и местным органам власти.