Розничные цены на бензин и дизельное топливо в Украине 9 августа 2021 по сравнению с предыдущим торговым днем не изменились. Автогаз подорожал еще на 8 копеек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга "Консалтинговой группы А-95". По данным мониторинга, средние розничные цены на бензин А-92 составляют 29,32 гривен за литр (0,00 гривен), на бензин А-95 — 30,27 гривен за литр (0,00 гривен), на дизельное топливо — 28 46 гривен за литр (0,00 гривен), на автогаз — 17,22 гривен за литр (0,07 гривен). Розничные цены на бензин А-95 в Украине: Напомним, правительство с 15 мая регулирует розничные цены на бензин и дизельное топливо. Постановлением Кабмина была введена максимальная розничная наценка в размере 5 гривен на бензин и 7 гривен дизельное топливо. Минэкономики 3 августа обнародовало новые расчеты средней стоимости бензина и дизельного топлива, от которой АЗС могут устанавливать свою наценку. С учетом максимальных наценок стоимость бензина на АЗС не может превышать 31,86 гривен за литр, дизельного топлива — 29,24 гривен за литр.