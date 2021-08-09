В Украинском гидрометеорологическом центре озвучили прогноз погоды на 9 августа — местами ожидаются дожди с грозами.

Осадки прогнозируются на западе и местами на востоке страны.

Температура воздуха будет на уровне 27-29 градусов на западе, в центре и на севере до 31, на востоке и юге 29-34.

9 августа в восточных, Сумской, Черновицкой, Тернопольской, Киевской областях и в Крыму будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Народный синоптик Леонид Горбань озвучил прогноз погоды на осень в Украине. Жаркое лето сменит довольно теплая осень, но ноябрь обещает быть уже холодным.

Синоптики озвучили прогноз погоды на последний летний месяц — август для большинства регионов Украины начнется с переменных дождей, гроз и заметного похолодания.