Маша Полякова недавно дала свой первый сольный концерт со своим рок-группой "Швы". Это событие вызвало настоящий резонанс в сети — пользователи обсуждали нецензурную лексику в песнях и певческие способности 16-летней дочери Оли Поляковой. Звездная мама тут же вступилась за начинающую исполнительницу и дала отпор критикам, и девушка лично ответила недовольным. Теперь же она решила снова подлить масло в огонь и показала готическое фото. На странице в Instagram Маша опубликувалаодин по кадрам нового атмосферного "вампирского" фотосета в лесу. На снимке — девушка в готическом образе с распущенными завитыми волосами и темной помадой, а также нарисованным крестиком на лбу. На коленях у нее лежит парень в черном пиджаке с окровавленными губами и следами крови у рта и на груди, на щеке у него заметный след от поцелуя, он невидящим взглядом смотрит в сторону.

Маша показала вампирскую фотосессию с парнем (фото: instagram.com/mashapolyakova) "Посмотрите, какую классную фотку сделала. Хотите еще фоток в этом образе?» — поинтересовалась Маша. Мысли подписчиков девушки разделились: кто-то посчитал снимок атмосферным, сравнив его с кадрами из культовой вампирской саги и даже кликом немецкой группы Rammstein, другие же не оценили фото и назвали его ужасным. Клевая Ну как всегда на высоте Классное фото, прямо как из фильма Сумерки. Вспомнила клип группы Rammstein Du riecht so gut Маша, это огонь Что в нем классного? Начало публичной жизни явно начато не с того. Больше, пожалуй, привлечь публику ничем Смотрю, масло в огонь подливает дочь Оли, чтобы были жесткие обсуждения, как прошлый раз с рок-песней Глупая фотка Кошмар Ужас В чем прикол? ужастики Напомним, что ранее Маша Полякова показала морской кадр на яхте в кокетливом мини.