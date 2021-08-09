Министерство здравоохранения Израиля обновило список стран в соответствии с распространения COVID-19. Украина попала в "оранжевого" списка. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на newsru.co.il. Так, после возвращения из "оранжевых" стран необходимо пройти недельную самоизоляцию даже привитым от COVID-19 и тем, кто переболел. Указано, что новые правила вступят в силу уже с 16 августа. Кроме этого, в «зеленый» список вошли: Австралия, Австрия, Гонконг, Венгрия, Тайвань, Молдова, Новая Зеландия, Китай, Сингапур и Чехия. По возвращении из этих стран привитым и переболев израильтянам не нужно проходить самоизоляцию, а туристы смогут выйти из карантина сразу после получения отрицательного теста на коронавирус. В список "красных" стран, для посещения которых необходимо получить специальное разрешение по исключительным случаям, вошли: Болгария, Бразилия, Грузия, Мексика, Испания, Турция. Так, по возвращении из этих стран самоизоляцию должны пройти как те, кто переболел, так и вакцинированы от COVID-19.