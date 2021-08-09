Национальное антикоррупционное бюро Украины расследует возможную причастность Службы безопасности к похищению бывшего судьи Николая Чауса.

Как сообщил в ходе брифинга директор бюро Артем Сытник, сейчас ведутся следственные действия, пишет Страна.

По данным Сытника, к исчезновению экс-судьи могут быть причастны должностные лица украинских спецслужб. Однако более подробную информацию руководитель НАБУ не разглашает.

Сытник добавил, что дело об исчезновении Николая Чауса с территории нашей страны зарегистрировали еще пять лет назад. Тогда детективы бюро пытались разыскать, где находится экс-судья. Они установили, как именно он выехал из страны.

Как сообщалось ранее, Высший антикоррупционный суд Украины отправил бывшего судью Николая Чауса, которого подозревают во взяточничестве, под круглосуточный домашний арест.

Накануне его адвокат Ростислав Кравец заявил, что над Чаусом издевались 50 дней: «Я считаю, что он находился у украинских спецслужб. Он был прикован к кровати 50 дней. Около месяца ему даже не давали мыться. Постоянно включали и выключали свет. Это только немного о том, что с ним делали».

Бывший глава Офиса президента Андрей Богдан предложил задержанному в Киеве экс-судье Николаю Чаусу свои юридические услуги, если тот даст показания против режимов президентов Петра Порошенко и Владимира Зеленского.