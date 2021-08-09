Космический аппарат Solar Orbiter пролетел в понедельник у Венеры. Пролет прошел на расстоянии около 8000 км от поверхности планеты. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Европейское космическое агентство. Главной задачей зонда Solar Orbiter, созданного при партнерстве ЕКА и NASA, является исследование Солнца. На аппарате установлен теплозащитный экран, потому что температура, которой он будет подвергаться, может достигать 600 градусов по Цельсию. Через 33 часа до планеты должен приблизиться аппарат BepiColombo, созданный ЕКА в сотрудничестве с Японским агентством аэрокосмических исследований. Главной целью этой миссии является изучение Меркурия. Полет пройдет на расстоянии 550 км от Венеры. Две из трех камер наблюдения BepiColombo будут делать черно-белые снимки как в фазе сближения с Венерой, так и в последующие дни в ходе удаления от нее. Снимки будут затем постепенно переданы на Землю.