Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 9 августа 2021 в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 1 копейки до 26,81 гривен за доллар, курс в покупке до 26,79 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 6 копеек до 31,52 гривен за евро. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные компании "Укрдилинг". Сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне: 26,7900 — 26,8100 грн / доллар, евро 31,5050 — 31,5285 грн / евро, российский рубль 0,3644-0,3648 грн / рубль. Напомним, 5 августа торги по доллару закрылись в диапазоне: 26,8050 — 26,8250 грн / доллар, евро 31,5575 — 31,5810 грн / евро, российский рубль 0,3653-0,3657 грн / рубль. курс НБУ Курс доллара снова упал после двухдневного роста. Национальный банк Украины (НБУ) на 9 августа 2021 установил официальный курс на уровне 26,83 гривен за доллар. Курс снизился на 10 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем. прогноз По прогнозу аналитиков, в августе продолжится снижение доллара и евро к гривне, так как сохранится большинство нынешних факторов. К концу месяца Доллар может торговаться в диапазоне 26,3 — 26,9 грн, евро-в диапазоне 31,2-31,9 грн.