Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте подписала приказ О добровольном возвращении иностранцев в страну происхождения. Каждому мигранту за то, что он возвращается на родину, выплатят 300 евро. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на LRT. "Обеспечение прав мигрантов — это не только вопрос доверия к литовским учреждений и международных организаций, но и экономически выгодно и рациональное использование государственных средств", — заявила Билотайте. С целью повышения эффективности возвращения в страну происхождения иностранцев, которые незаконно пересекли государственную границу Литвы Приказ сокращает процедурные сроки и устанавливает порядок оказания поддержки для добровольного возвращения иностранцев. "Согласно этому Порядку, Государственная пограничная служба и Департамент миграции смогут оказывать поддержку в добровольном возвращении в иностранное государство иностранцу, который подает заявление о разрешении на добровольное возвращение в страну, просит о поддержке и сотрудничает с компетентными органами в вопросах возвращения", — говорится в заявлении МВД. При этом отмечается, что иностранец будет проинформирован о возможности подачи заявления о добровольном возвращении и сможет подать заявление в отдел миграции. "Иностранцу, который желает добровольно вернуться в страну происхождения, будут предоставлены билеты на проезд за границу и одноразовая денежная выплата в размере 300 евро. Одноразовая сумма будет выплачиваться Департаментом миграции или SSAT, а наличные деньги будут передаваться иностранцу под роспись на пункте пограничного контроля в день возвращение иностранца в иностранное государство ", — говорится в заявлении МВД. Напомним, правительство Ирака приняло решение эвакуировать своих граждан, находящихся в Беларуси. Эвакуационный самолет прибудет в Минск 10 августа. Ранее стало известно, что Евросоюз начал переговоры с Багдадом, чтобы вернуть мигрантов из Ирака, незаконно попали через Беларусь в Литву, а также убедить иракские власти снизить количество авиарейсов в страну.