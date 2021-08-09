Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что глава Беларусского дома в Украине Виталий Шишов был для Беларуси никем.

Соответствующее заявление он сделал на пресс-конференции.

«Ну, вот как его фамилия – который повесился? – Шишов. Ну вот слушайте, кто он такой для меня и для Беларуси вообще? Ну, ладно я президент – я мог бы его не знать. Но я уверен, что в этом зале 3-4 человека только его и знали. Он для нас был ну просто никто», — заявил он.

При этом Лукашенко заявил, что Шишов находился в Украине «и его поддерживали спецслужбы Украины».

На этой же пресс-конференции Лукашенко заявил, что готов начать поставки продукции в Крым, а также посетить оккупированный полуостров с территории России.

2 августа суд Ивановского района в Брестской области назначил наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев корреспонденту издания «Первый регион» Сергею Гордиевича. Его осудили за «оскорбление Лукашенко».