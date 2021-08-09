Александр Лукашенко заявил, что готов признать Крым территорией РФ. По его словам, это произойдет когда "последний российский олигарх" начнет поставлять туда продукцию. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на его слова во время прямой линии. "Когда Лукашенко Крым признает? Я отвечаю публично: когда последний олигарх в России признает Крым начнет поставлять туда продукцию, за мной дело не заржавеет", — сказал Лукашенко. По его словам, чтобы принять такое решение он готов "переступить Будапештскую декларацию". "Моя подпись там стоит, но я из-за этого переступлю. Украина, видите, что творит? У меня руки развязаны — и Крым, и все остальное. Они заявили: Лукашенко полетит в Крым через Россию! Так вы закрыли пространство, я через Украину не могу улететь. Безумцы! еще в чем меня упрекают, когда я больше болел за Украину, чем за Беларусь, еще совсем недавно ", — добавил Лукашенко.