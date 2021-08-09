Канцлер Германии Ангела Меркель приедет в Киев. Она проведет встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом РБК-Украина сообщил информированный источник Предварительно согласованная дата визита — 22 августа. По словам собеседника, главной будет встреча Зеленского и Меркель. Впрочем, темы переговоров пока неизвестны. Отметим, это может быть тема "Северного потока-2", который, как прогнозируют в России, достроят через несколько недель. Напомним, издание Bloomberg писало, что "Северный поток-2" не остановят, даже если он станет оружием РФ. Отметим, в Европарламенте выступили против сделки США и Германии по "Северному потоку-2". Там напомнили, что проект угрожает безопасности Украины и всей Европы. Ранее компания-оператор Nord Stream 2 AG заявила, что газопровод "Северный поток-2" завершена уже на 99%.