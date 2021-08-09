Канцлер Германии Ангела Меркель посетит Украину 22 августа. В Киеве она встретится с президентом Владимиром Зеленским.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров:

«Федеральный канцлер ФРГ, госпожа Ангела Меркель намерена посетить Украину с визитом 22 августа. Темы переговоров: безопасность, двусторонние отношения и другие актуальные вопросы».

Обозреватель пишет, что тематическое наполнение визита и переговоров Меркель с Зеленским вполне прозрачное. Речь идет о вопросах, касающихся переговоров о мире на Донбассе и безопасности в более широком смысле, в том числе и в газовой сфере.

Как сообщалось ранее, 30 августа президент Украины Владимир Зеленский встретится со своим американским коллегой Джо Байденом, на встрече обсудят три блока вопросов — политический, экономический и агрессию со стороны Российской Федерации.

Накануне президент США Джо Байден заявил, что с надеждой смотрит на проведение переговоров Москвы и Вашингтона по стратегической безопасности.