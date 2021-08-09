Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) намерена обратиться в Интерпол по делу экс-президента Украины Виктора Януковича. Его хотят попросить объявить в международный розыск. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг главы НАБУ Артема Сытника. Он отметил, что НАБУ получило решение суда о заочном аресте Януковича, что позволяет в дальнейшем ходатайствовать о международном розыске. "Далее будем пробовать (объявить в розыск Интерпола, — ред.), Насколько это будет успешно — большой вопрос", — отметил Сытник. Напомним, Печерский районный суд Киева удовлетворил ходатайство следователя Держбюро расследований о предоставлении разрешения на осуществление специального досудебного расследования в отношении бывшего президента Украины. Кроме того, НАБУ просило Высший антикоррупционный суд заочно арестовать бывшего президента Виктора Януковича и его сына Александра.