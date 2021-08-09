Директор Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артем Сытник сообщил, что его ведомство проводило следственные действия с бывшим совладельцем ПриватБанка Игорем Коломойским. Олигарх был допрошен детективами НАБУ. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг Сытника. Директор отказался сообщить, получало НАБУ запрос от правоохранительных органов США о помощи в расследовании дел против Коломойского. В то же время, Сытник отметил, что бизнесмен был допрошен детективами. "Я знаю точно, что проводились с ним следственные действия", — сообщил он. Напомним, директор НАБУ Артем Сытник заявил, что решение Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) об отмене заочного ареста экс-главы ПриватБанка Александр Дубилет "болезненно ударило" по этому делу. Напомним, 22 июля Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отменила заочный арест бывшего председателя правления ПриватБанка Александр Дубилет.