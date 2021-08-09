Цены на нефть снизились на 4% в понедельник, 9 августа, продолжив резкое падение на прошлой неделе. Нефть дешевеет на фоне роста доллара США и опасений, что новые ограничения, связанные с коронавируса, в Азии, особенно в Китае, могут замедлить восстановление мировой экономики. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Reuters. Предупреждение группы ООН об изменении климата также добавил мрачного настроения после того, как в прошлом месяце пожары охватили Грецию, а часть Европы пострадала от смертоносных наводнений. Фьючерсы на нефть марки Brent упали на 4,2%, до 67,88 долларов за баррель снижение падения на 6% на прошлой неделе, что стало самым недельным убытком за четыре месяца. Фьючерсы на нефть марки WTI упали на 4,3%, до 65,43 долларов после падения почти на 7% на прошлой неделе. Аналитики ANZ отметили новые ограничения в Китае, втором по величине потребителю нефти в мире, как на главный фактор, затмевает перспективы роста спроса. Ограничения включают отмену рейсов, предупреждение 46 городов о запрете поездок и ограничения на общественный транспорт и услуги такси в 144 наиболее пострадавших районах. В понедельник Китай сообщил о 125 новых случаев COVID — 19 по сравнению с 96 днем. В Малайзии и Таиланде количество инфекций било ежедневные рекорды. Рост доллара США до четырехмесячного максимума по отношению к евро также оказало давление на цены на нефть после того, как в пятницу вышел в пятницу сильнее, чем ожидалось, отчет о занятости в США подтолкнул ставки на то, что Федеральная резервная система может действовать быстрее, чтобы ужесточить денежно-кредитную политику США. Сильнее лолар США делает нефть дороже для держателей других валют. Напомним, межправительственная группа экспертов по изменению климата земля нагревается быстрее, чем считалось ранее. Возможностей избежать катастрофических последствий изменений климата уменьшается.