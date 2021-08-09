Призерка Олимпийских игр в Токио украинка Ярослава Магучих сделала совместное фото со спортсменкой Марией Ласицкене, которая представляет Россию, имеет звание капитана Вооруженных сил России, а в 2018 году стала доверенным лицом Владимира Путина на выборах президента РФ.

Магучих при этом является младшим лейтенантом ВСУ, из-за снимка ее уже вызвали «на ковер» к заместителю министра обороны Украины. Суть разговора уже понятна, ведь Анна Маляр ранее публично напомнила, что российско-украинская война накладывает определенные ограничения на спортсменов, которые представляют Украину на международных соревнованиях.

Не все заняли позицию Минобороны. К примеру, украинский каратист, бронзовый призер Олимпиады-2020 Станислав Горуна заявил, что спорт находится вне политики: «В Олимпиаде нет политики! Оставьте политику государственным деятелям и не вплетайте политику во все подряд».

Сейчас за спортсменку заступился и мэр Днепра Борис Филатов:

«Ты выигрываешь олимпийскую медаль. Тебя переполняют невероятные эмоции. Тебя – 19-летнюю девчонку, совсем ребенка, юную, бестолковую, совсем не видящую никакой жизни за бесконечными изнурительными тренировками. Ты делаешь фотографию. Может даже не понимая в том момент своей маленькой, но такой непростительной ошибки. И тебя начинают травить. Тысячи диванных «патриотов», сделавших для своей страны в тысячу раз меньше, чем ты».

Накануне в Токио завершились Олимпийские игры 2020, которые продолжались на спортивных аренах с 23 июля по 8 августа. Украина завоевала место в ТОП-20 среди 206 стран-участниц по общему количеству завоеванных наград. Наши 153 спортсмена смогли завоевать 19 олимпийских медалей: 1 — золото, 6 — серебро, 12 — бронза.

Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт уже назвал это большим успехом.