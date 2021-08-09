Александр Лукашенко прокомментировал смерть главы "Белорусского дома в Украине" Виталия Шишова. Он заявил, что оппозиционер был никем для него и страны в целом. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на его слова во время прямой линии. "Кто он такой для меня и для Беларуси вообще? Ну ладно, я президент, я мог бы его не знать. Но я уверен, что в этом зале только 3-4 человека только его и знали. Он для нас был просто никто. Ну который сумасшедший возьмет в Беларуси пойдет его там чего-то повесит, кроме там, если разборка какие-то. Ну зачем? Элементарно: ну повесили одного, завтра будет такой же другой. Всех ведь не перевешаем ", — сказал Лукашенко. Он выступил с требованием предоставить доказательства его причастности или его спецслужб к смерти Шишова. "Он где находился? Он находился в Украине .. он был на вашей территории. Он повесился или его повесили на вашей территории. Вы, пожалуйста, занимайтесь, и дайте нам ответа: кто повесил, как повесил гражданина Беларуси", — добавил Лукашенко . По его словам, в Беларуси есть с кем разобраться, кроме погибшего. "Надо разбираться, а если вы нас упрекнули: факты на стол … У нас хватает без Шишова, с кем надо разбираться, но мы ни на кого пока пальцем не показали", — сказал Лукашенко. Напомним, в Киеве нашли мертвым председателя организации Виталия Шишова. После чего полиция озвучила две основные версии его смерти. Также стало известно, что дело о смерти Шишова находится на контроле президента Владимира Зеленского.