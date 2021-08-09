Катя Осадчая с младшим сыном Ваней в свое удовольствие отдохнула в Турции. Ее мужу Юрию Горбунову пришлось досрочно вернуться в Украину, ведь дома его ждала работа, а еще приятная семейная событие — свадьба племянника. А вот без папы маленький Ваня позволил себе пошалить и даже облил маму водой, вызвало шутливое возмущение у Юрия. Так, телезвезда с сыном также вернулись в Киев, где, по ее словам, ничем не хуже, чем на курорте. На странице в Instagram на показала фото из бассейна, на котором позирует в бикини и демонстрирует заметно подросший животик. Катя отражена без грамма макияжа — она выглядит максимально естественно и не боится показывать свои маленькие несовершенства, которые есть у всех. "Выгоревшего брови, тонна арбуза и километры открытой воды — отпуск удался", — коротко резюмировала Катя.

Катя поделилась фото без макияжа (фото: instagram.com/kosadcha) Поклонники заверили ведущую, что она выглядит отлично и особое положение ее украшает еще больше. Какая же Вы красавица. Беременность вам подходит Катя, ты такая красивая в особом положении Такая настоящая Катюня, у Вас такие красивые, живые, умные глаза, что никто не увидел выцветших бровей! И, вообще, вы — красавица во всех отношениях! Очень натурально красивая и естественная Катюша! Такая нежная! Естественная красота! Так выглядит счастье Как приятно видеть естественность у женщины Спасибо, что вы не пытаетесь себя украсить, вы просто замечательная В Stories она опубликовала смешное фото с сыном, который возится на лужайке возле дома с машинкой, и показала свои маленькие домашние летние радости.

Катя показала радости сына и собственно вдохновения (фото: instagram.com/kosadcha) Напомним, что ранее Катя Осадчая рассказала о том, что успела за лето благодаря "ускорителю" внутри.