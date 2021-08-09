Недавно Запорожье соединили с Хортицей мостом, а теперь этот остров в рамках государственно-частного партнерства станет первым безбарьерным туристическим объектом в Украине Об этом заявила первая леди Елена Зеленская в ходе визита на Хортицу. "Наша общая задача сделать этот легендарный остров символом современной безбарьерности в Украине. Все, что сейчас делается, все выполняется с учетом пожеланий и замечаний именно таких людей. Остров Хортица, где будет сохранена вся историко-культурное наследие, становится современным и комфортным пространством для всех ", — заявила Елена Зеленская. Возрождение Хортицы — инициатива президента Владимира Зеленского, которая находится в приоритетной зоне ответственности заместителя руководителя Офиса президента и координатора программы "Большая стройка" Кирилла Тимошенко. Партнером проекта выступает группа "Метинвест", которая обеспечивает сопровождение инициатив от зарождения идеи до разработки концепции преобразований, согласно которой сейчас идет строительство. Проект предусматривает воплощение ряда безбарьерных решений. Например, для людей с нарушениями зрения будут установлены тактильные элементы, введен аудиогид. Планируется проводить экскурсии с сурдопереводом. Тропа на холм со смотровой площадкой уже построена под углом 5%, что соответствует нормам ДБН по доступности. Также в соответствии с нормами, на каждые 0,8 м высоты здесь обустроены зоны, где можно отдохнуть. "На острове Хортица будут воплощены такие решения доступности, которых нет нигде в стране. Остров станет образцом для подражания, элементы безбарьерности будут собраны в одном месте. Это будет видимый и ощутимый эффект, который даст право позиционировать остров как" полностью безбарьерная ". Прежде всего, это будут доступны маршруты, продуманные места отдыха, внимательный персонал. Безбарьерность будет везде: от стоянки в музей. Например, новый музей будет отвечать всем нормам физической доступности и учитывать потребности аудитории с ментальными нарушениями", — сообщила куратор культурных проектов вероника Селега. Группа "Метинвест" также стала инициатором создания бренда острова Хортица. Как уверяет директор по связям с общественностью и коммуникациям SCM Наталья Емченко, современная айдентика является важным элементом доступности и безбарьерности. Остров Хортица готовится общаться с посетителями понятной визуальной языке. "Все, что происходит в 2021 году — это старт. Задача первого этапа преобразований — задать темп, создать символ трансформации, создать новую визуальную язык. Сделать остров Хортица актуальным, модным, интересным. Сделать это место живыми, наполнить его жизнью. Потенциал огромен, не только региональный, всеукраинский, но и международный. Все это — разработка концепции развития острова Хортица, создание нового брендинга — для группы "Метинвест" является важным элементом социальной ответственности в государственно-частном партнерстве возрождения Хортице ", — добавляет Емченко. Первая леди выразила уверенность, что обустройство элементов доступности на острове сделает его первым безбарьерным туристическим объектом в Украине. "Безбарьерность острова Хортица — это большой комплекс мероприятий, где все должно работать. От айдентики к обычным указателей. Все должно быть понятным и комфортным. И именно по этому пути идут преобразования на острове Хортица — мы все в этом сегодня убедились. Где, как не в Хортице, создавать безбарьерная удобное пространство для всех и каждого? Люди хотят сюда попасть, людей сюда притягивает. Ведь остров Хортица — это действительно город украинском силы. на самом деле величественным оно сможет стать только тогда, когда эта большая сила и неистощимая энергия будут доступны для всех без исключения. Философия безбарьерности Хортице в том, чтобы делиться своей силой со всеми — всегда легко, везде ", — уверена Зеленская. Как известно, в настоящее время на острове продолжается обновление знаковых объектов: холма с флагштоком, Музея и общественного пространства "Казачий круг".