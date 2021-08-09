Известный украинский дизайнер Андре Тан рассказал, как понять, что дело уже устарела и ей пора на свалку. В своем Instagram модельер назвал пять главных признаков неактуальности вещи и посоветовал тренировать надивленисть. Силуэт и фасон Когда вещи сидят на вас в обтяжку, это не красит. Важно, чтобы между телом и одеждой был пространство хотя бы в 1-2 см, это придаст образу легкости. Как минимум сочетайте прилегающий силуэт с оверсайз. крой Мода циклична и возвращается как в одежде, так и в обуви. Но это не значит, что пора делать забег на бабушкину антресоль. В современных вещей в винтажном стиле крой совсем другой. ткань Слишком тонкая ткань — будь то хлопок или трикотаж — способна испортить любую фигуру, подчеркнуть неровности кожи и нижнее белье. Отдавайте предпочтение качеству, а не количеству вещей. лишний декор Стразы, пайетки, аппликации, бусины и другой декор сразу выдают год, в котором вы купили вещь. Обычно такие предметы актуальны только один сезон. Мой совет: чем меньше декора, тем больше сезонов вы будете носить вещь. Длина изделия и посадка Обращайте внимание на длину во всем: рукава, брюки, верхняя одежда. Например, рукав в три четверти — признак устаревшей вещи. Лучше будет его обрезать или закатывать к длине выше локтя. Пальто до колен также выдает несовременность кроя — более актуальными станут варианта длины миди или макси.

Иллюстративное фото (instagram.com/andre_tan_official) "Моя главная рекомендация — тренировать надивленисть, обращать внимание на детали и развивать вкус", — подытожил Тан. Напомним, ранее стилист рассказала, как выбрать идеальные джинсы, которые прослужат не один год.