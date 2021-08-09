Министр по делам ветеранов Юлия Лапутина заявила, что "военный туризм" в Украине на сегодня отличается от того, каким он был в 2014 году. Но проблема в его урегулировании остается до сих пор. Об этом министр рассказала в интервью РБК-Украина. На вопрос удалось преодолеть проблему "военного туризма" она ответила, что "видела это все своими глазами, и как любого военного ее это раздражало». По ее словам, реестр ветеранов сможет этот вопрос урегулировать, но необходимо учитывать несколько факторов. "Надо понимать: удостоверение УБД каждое министерство выдает своим подчиненным: Минобороны — военным, МВД — полиции, нацгвардийцям, пограничникам, СБУ — спецслужбистам, а мы как Минветеранив — только добровольцам. Поэтому этот вопрос еще и в самих ведомств", — отметила Лапутина. Министр рассказала, что сейчас "военный туризм" отличается от того, каким его можно было видеть еще 7 лет назад. "Сейчас уже иначе. Во-первых, уже есть постоянная ротационная основа. Во-вторых, нет и столь активных боевых действий. Если мы говорим о 2014-й — тогда еще о статусах никто не думал. И" военного туризма "тогда не было — "туристы" просто боялись, прямо говоря. Это явление появилось где-то в конце 2014 года, причем во всех структурах. А сейчас же в ведомствах другие процедуры — ты в любом случае должен пробыть там определенное время, чтобы получить статус " , — пояснила Лапутина.