Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что полный переход всех публичных государственных услуг в режим paperless в Украине закончится через три месяца. Ранее президент Владимир Зеленский подписал закон о переводе публичных услуг в онлайн. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение шныряли в Facebook. "Украина перейдет в режим" без бумаг "через три месяца. На этой неделе президент Владимир Зеленский подписал закон о переводе всех публичных услуг в онлайн. Ни один государственный орган не сможет больше требовать бумажной справки, поскольку вся информация будет содержаться в электронных реестрах", — написал он. По словам премьера, переход в режим "без бумаг" поможет увеличить количество публичных электронных услуг и минимизировать коррупционную составляющую при их получении. "Минцифры активно работает над автоматизацией услуг, чтобы исключить влияние человеческого фактора на принятие решений", — подчеркнул Шмыгаль. Ранее сообщалось, что каждый второй украинец воспользовался меньшей мере одной государственной электронной услугой в течение прошлого года. Среди самых популярных-получения паспортов и услуги на портале и в приложении "Действие".