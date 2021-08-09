Вопрос похудения после родов волнует очень многих женщин. Особенно, если занятия в спортзале пока в планы не входят. Своим секретом с читателями РБК-Украина поделилась певица Анастасия Приходько, сообщает канал "Украина". Мать троих детей призналась, благодаря которой системе питания смогла похудеть на 20 килограммов. Не буду вам врать, никаких особых диет не придерживалась. Это все "диета" для грудного вскармливания — им все вареное или приготовленное на пару. Питаться надо по специальному графику, по часам. Так, чтобы в организм попали все необходимые микроэлементы. Я так устала от этого, ведь пошел 4-й месяц, а я продолжаю питаться по этим табличках. И как результат, килограммы исчезают сами собой.

Похудеть после родов? Не проблема (фото: instagram.com/prykhodko_official) Кроме того, Анастасия Приходько рассказала, или добавляет к такому питанию спортивные упражнения: Мне только этого не хватает! Нет, спортом я не занимаюсь! Это немного не мое.

Кило исчезают сами собой (фото: instagram.com/prykhodko_official) Вкусно, полезно и просто: нутрициолог рассказала, как легко приготовить арбузный сорбет 24 августа в 17:40 телеканал "Украина" покажет грандиозное шоу "с Днем рождения, Украина!". На сцену концерта выйдут популярные артисты, чтобы исполнить любимые украинские песни и поздравить зрителей с 30-летием независимости нашей страны. Зрители канала увидят впечатляющие выступления Анастасии Приходько, VERKA SERDUCHKA, Оли Поляковой, Олега Винника, NK, Натальи Могилевской, MONATIK, Макса Барских, Павел Зибров, TAYANNA, Артема Пивоварова, Русланы, ALEKSEEV, Ирины Билык, Оли Цыбульской, SLAVA KAMINSKA, Арсена Мирзояна , Lida Lee, групп DZIDZIO, KAZKA, "ВВ", "беz ОГРАНИЧЕНИЙ", Go A, KADNAY. Ранее нутрициолог дала простой рецепт полезного бутерброда, который оценят дети.