Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский встретятся. Немецкий лидер приедет в Киев 22 августа. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Facebook-страницу пресс-секретаря Зеленского Сергея Никифорова. Вместе с тем, он назвал темы переговоров двух лидеров: безопасность, двусторонние отношения, другие актуальные вопросы. "Федеральный канцлер ФРГ госпожа Ангела Меркель намерена посетить Украину с визитом 22 августа", — подтвердил пресс-секретарь. Ранее источники РБК-Украина сообщили, что Меркель приедет в Киев и встретится с Зеленским. Напомним, ранее издание Bloomberg писало, что Германия не остановит прокачку газа по трубопроводу "Северный поток-2". Даже если Россия его попытается использовать как геополитическую оружие.